Manisa Yunusemre'de 'Emniyet'li uçurtma!

Trafik Haftası dolayısıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark’ta Uçurtma Şenliği düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Yunusemre ilçesindeki Atatürk Kentpark içerisinde düzenlenen Uçurtma Şenliği yoğun bir katılıma sahne oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da şenliğe katılarak çocuklarla yakından ilgilendi.

Rengarenk uçurtmalar ve emniyetin maskotlarıyla doyasıya eğlenen çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdi.