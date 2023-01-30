Manisa'da Turgutlulu çocuklara 'Hacivat-Karagöz' sürprizi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sömestr turne programı, Turgutlu ilçesiyle devam etti. Çocuklar için ‘Hacivat ve Karagöz’ adlı ortaoyununu sahneleyen Şehir Tiyatrosu oyuncuları, minikleri kahkahaya boğdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sömestr turne programı kapsamında Turgutlu MABEM Binası Konferans Salonu’nda ‘Hacivat ve Karagöz’ adlı oyunu sahneledi.

Türk tiyatrosunun geleneksel gölge oyununu sahneye yansıtan ‘Hacivat ve Karagöz’de çocuklar keyifli zaman geçirdi.

İki samimi dost olan Hacivat ve Karagöz’ün bilgiyi, sevgiyi arkadaşlığı anlattığı oyun çocukları eğlendirirken öğretti. İnteraktif olarak gerçekleştirilen oyunda çocuklar kahkahalara boğulurken, Şehir Tiyatrosu oyuncularının performansı herkesin beğenisini topladı.