Malatya Kent Konseyi'den 'Deprem sonrası geleceğin Malatyası'

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi işbirliğiyle resim yarışmasına ortaokul düzeyindeki öğrenciler, kompozisyon yarışmasına lise düzeyindeki öğrenciler katılabilecek.MALATYA (İGFA) - “Deprem Sonrası Geleceğin Malatya’sı” konulu Resim Ve Kompozisyon yarışması düzenleniyor.

Malatya Kent Konseyi, çocuklar ve gençler üzerinde sosyal ve psikolojik bir travmaya neden olan 6 Şubat depremlerinin etkilerini azaltmak, onların sosyal süreçlerde daha çok yer almalarını sağlamak ve aynı zamanda yeniden inşa edilen Malatya ile ilgili hayallerini, beklentilerini, öngörülerini ortaya koymak amacıyla “Deprem Sonrası Geleceğin Malatya’sı” konu başlığında kompozisyon ve resim yarışması düzenliyor.

Malatya Sanat Sokağında yer alan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği’ne teslim ederek, katılım başvuru formunu doldurup yarışmaya katılabilecekler.

Kompozisyon yarışmasında eserlerin değerlendirilmesini Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden Prof. Dr. İlhan Erdem, Doç. Dr. Mehmet Özger, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İnce; resim yarışmasının değerlendirmesini ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü resim öğretmenleri Levent Akça, Mustafa Olçum, Ayhan Temir yapacak.

Her iki kategoride dereceye giren birinciye 5.000TL, ikinciye 3.000TL, üçüncüye 2.000TL ve her kategoride bir kişiye de 1000 TL mansiyon ödülü verileceği belirtildi.

Resim ve kompozisyon yarışmasına katılım sağlayacak öğrenciler için katlım koşulları şu şekilde:

Resim Yarışması Katılım Koşulları

• İlköğretim (5,6,7,8) öğrencilerini kapsamaktadır.

• Resim için her türlü teknik boyut ve malzeme kullanımı serbesttir.

• Her öğrenci yarışmaya daha önce ödül almamış ve bir yerde sergilenmemiş en fazla bir resmi ile katılabilecektir.

• Eserler katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde Kent Konseyi Genel Sekreterliğine elden teslim edilecektir. Yıpranan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencilerin ad, soyadı, imza vb. işaretleri bulunmayacaktır.

• Öğrenciler eserlerini Sanat Sokağında içerisinde yer alan Kent Konseyi Genel Sekreterliğine getirip katılım başvuru formunu doldurarak yarışmaya dâhilolacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın hakkı Malatya Kent Konseyi’ne aittir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Kompozisyon Yarışması Katılım Koşulları • Yarışma Lise (9,10,11,12) sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.

• Kompozisyonların yazımı iki (2) sayfayı geçmeyecektir.

• Eserler bilgisayar çıktısı olarak ve CD’ye aktarışmış bir şekilde teslim edilecektir.

• Kâğıtların arka yüzü kullanılmayacaktır.

• Her öğrenci en fazla bir eserle yarışmaya katılabilecektir.

• Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencilerin ad, soyadı, imza vb. işaretler yer almayacaktır.

• Eserin sonunda rumuz ismi eklenecektir.

• Öğrenciler eserlerini Sanat Sokağında içerisinde yer alan Kent Konseyi Genel Sekreterliğine getirip katılım başvuru formunu doldurarak yarışmaya dâhil olacaktır.

• Yarışmaya katılan eserlerin her türlü yayın hakkı Malatya Kent Konseyi’ne aittir.

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.