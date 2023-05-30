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Kulakların pası 'Yeşilçam Şarkıları' ile silindi
YAŞAM 30.05.2023, 11:16
Edirne Saray'da Türk Müziği Korosu, "Yeşilçam Şarkıları" konseri ile Saraylılara nostalji dolu bir gece yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Şef Salih Demirci yönetimindeki Saray Belediyesi Türk Müziği Korosu “Yeşilçam Şarkıları” konseri, Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Şef Salih Demirci yönetimindeki Türk Müziği Korosu, birbirinden güzel şarkılarıyla Saraylılara Türk Müziği ziyafeti sundu.
Saraylılara unutulmaz bir akşam yaşatan Türk Müziği Korosu'nun konseri sonunda sahneye gelen Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, sanat dolu akşamların Saray’da devam edeceğini belirtti.
Şef Salih Demirci’ye teşekkür eden Başkan Özgen Erkiş, çiçek takdim etti.
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