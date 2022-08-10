Kocatepe'den İzmir'e 'Zafer' yürüyüşü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 24 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Kocatepe’den İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü düzenliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kocatepe’den başlayıp İzmir’de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü düzenliyor.

24-26 Ağustos tarihleri arasındaki Dereçine-Kocatepe ile 8 Eylül’deki Kemalpaşa etabına yurttaşlar da katılabilecek. Başkan Soyer, “400 kilometrelik Zafer Yolu’nu aynı atalarımızın geçtiği güzergâhtan yürüyeceğiz” dedi.

400 kilometrelik tarihi yolculuğun son durağı ise 9 Eylül’de İzmir’de düzenlenecek kurtuluş törenleri olacak.

Başkan Tunç Soyer, İzmir’in 100’üncü yıl etkinliklerini barış temasıyla düzenlediklerini belirterek “Kurtuluşun 100’üncü yılında İzmir’de uyumu çoğaltmak, Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyetin kazanımlarını, barışı ve demokrasiyi pekiştirmek için birçok etkinlik planladık. Kocatepe’den başlayıp İzmir’de sonlanacak Zafer ve Anma Yürüyüşü de 100. yıl programımızın en önemli ayağını oluşturuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yaktığı Kocatepe’den yola çıkacak kafilemiz, hürriyet ve istiklal mücadelesinin destansı bir zaferle mühürlendiği 400 kilometrelik Zafer Yolu’nu atalarımızın geçtiği güzergâhtan yürüyecek ve 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluş törenlerinde halkımızla kucaklaşacak. O akşam, İzmir’in, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük kutlamasını Gündoğdu Meydanı'nda yapacağız” dedi.