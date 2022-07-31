Kocaeli İzmit'te üretilen sebzeler halkla paylaşılıyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin üretim projeleri kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretilen sebzeler Körfez Mahallesi’nde vatandaşlara dağıtıldı.KOCAELİ (İGFA) - Üreten Belediye İzmit Belediyesi, hayata geçirdiği Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretime devam ederken hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmını vatandaşlara dağıtıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşa dokunmaya gayret eden İzmit Belediyesi, son olarak hasat edilen patlıcan ve kabakları vatandaşlara ulaştırdı.

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Körfez Mahallesi 42 Evler Meydanı’nda kurduğu stantla 200 kilogram kabak ve 120 kilogram patlıcanı vatandaşlara dağıttı.

Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e selamlarını ileterek ekiplere teşekkür ettiler.