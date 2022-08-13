Kenan Doğulu’dan unutulmaz bir konser daha

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, gelenekselleşmiş Caresse Bodrum konserlerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü sanatçı Caresse Bodrum’un eşsiz dolunay manzarası eşliğinde sevenlerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türkiye’nin en popüler sanatçılarından Kenan Doğulu’yu Ağustos ayında da konuk etti. “Ken on the Beach” projesi ile Caresse Bodrum’un eşsiz Karaada manzaralı yaşam katının havuz terasında misafir olan Kenan Doğulu canlı performansı ile unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Caresse Bodrum ev sahipliğinde yapılan buluşmaya iş, sanat ve cemiyet hayatından Sanem- Ralf Tezman, Serda Büyükkoyuncu, Saffet Emre Tonguç, Ekin- Polat Gülman, Özlem-Murat Güsar, Burcu Esmersoy, Emir Uyar ve Yiğit Sezgin gibi isimler de katıldı.

Bu yaz yoğun istek üzerine ikinci kez Caresse Bodrum’da sahne alan Kenan Doğulu, büyüleyici dolunay manzarasına karşı sevenlerine eşsiz bir konser deneyimi yaşattı.

Caresse Bodrum’a özel bir klasik haline gelen “Yazmışsa Bozmak Olmaz” şarkısıyla başlayan Kenan Doğulu konserini, Caresse Bodrum’un misafirleri aynı zamanda kendi oda ve özel teraslarından da izleme ayrıcalığını yaşadılar.