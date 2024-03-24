Kayseri Kocasinan kadınların yanında

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’de kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, yeni dönemde de tarımsal üretimde söz sahibi olmaları için Organik Pazar ile Hanımeli Kadın Kooperatif Projesi’nin müjdesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Biz biliyoruz ki; geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan, Erciyesevler, Yenişehir ve yakın zamanda açtığımız Kayseri’nin en büyük tesisi olan Erkilet Ertuğrulgazi tesisimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Özellikle meslek kurslarına, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdi ve yüzlerce ürünlerini tüketicilerle buluşturarak meslek sahibi oldular. Tarımsal üretimin içerisinde daha fazla yer almaları için hayata geçirdiğimiz Hanımeli Kadın Kooperatif Projesini daha da geniş hale getireceğiz. Kişi başı bin 500 metrekarelik üretim mekânları ile birlikte ev hanımlarına kadın istihdamı sağladık. Organik Pazar projesiyle de kadın üreticilerimiz, ürettiklerini burada satma imkânı bulacak” ifadelerini kullandı.