Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya devam edeceklerini vurguladı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği sağlayan dershanesi KARBEM'de, bahar şenliği gerçekleştirildi. KARBEM'de ücretsiz eğitim alarak aylardır LGS ve YKS'ye hazırlanan gençler, bahar şenliğinde gönüllerince eğlendi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da gençlerin coşkusuna ortak oldu.

Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) bahçesinde düzenlenen şenliğe, Başkan Selvitopu, Belediye Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş, KARBEM Koordinatörü Umut Tekin, öğrenciler, öğretmenleri ve veliler katıldı. Çeşitli yiyeceklerin ikram edildiği, KARBEM öğrencilerinin müzik dinletisi sunduğu şenlikte, çuval, halat çekme, süngerle su taşıma gibi eğlenceli yarışmalar yapıldı. Öğrenciler dileklerini içeren not kağıtlarını da ağaçlara astılar.

“YÜZDE 90'IN ÜZERİNE ÇIKIN”

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Selvitopu, her yıl yaklaşık 1500 öğrencinin yararlandığı KARBEM'in başarılarıyla gururlandırdığını vurguladı. Karabağlar Belediyesi'nin bu rakamı artırmak için çalışmaya devam edeceğini belirten Başkan Selvitopu, “Sizlerin ve ailelerinizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Önümüzde hem LGS hem de YKS var. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bu sınavlarda da yüzümüzü güldüreceğinizden ve yine yüzde 80'lerin üzerinde başarı oranına ulaşacağınızdan kuşkum yok. Ama yüzde 90'ların üzerine çıkarsanız bizi çok mutlu edersiniz” dedi.

Ülkemizin gelişmesi ve dünyayla rekabet edebilmesi için bilgili, donanımlı bireylerin yetişmesinin önemine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Mustafa Kemal Atatürk bu nedenle Cumhuriyet'i ilan ettikten hemen sonra eğitime çok büyük önem verdi. O dönemin koşullarında bile uçak yapıp ihraç edebilen bir ülkeydik. Olanaklarımız ve gücümüz anlamında diğer ülkelerden hiçbir eksiğimiz yok. Yeter ki çalışalım ve sorumluluklarımızı yerine getirelim” diye konuştu.