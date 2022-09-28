Karavanla gezici kukla tiyatrosu

Eskişehir Sanat Derneği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Bulgaristan Golden Key Vakfı ortaklığında yürütülen “Eski Şehrin Kuklaları” Projesi, yeni bir çalışmaya imza atıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yaklaşık bir aydır yapımı süren mobil karavan Kukla Sahnesiyle Eskişehir’in farklı ilçe ve beldelerini gezerek çocuklarla buluşuyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eski Şehrin Kuklaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye’de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.

Şehir Tiyatrolarının geçtiğimiz yıl başlattığı “Eski Şehrin Kuklaları” projesi, pek çok farklı aktiviteyi yıl boyunca hayata geçirdi ve başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Kukla biriminin oluşturulması, Kukla yapım ve oynatım atölye çalışmaları, proje kapsamında sahnelenen ve Eskişehir’de büyük beğeni toplayan “Midas’ın Kulakları” adlı kukla oyunu ve geçtiğimiz sezon sonunda yapılan “Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları” adlı kukla festivali proje kapsamında gerçekleştirildi.

Projenin yeni çalışması ise Karavan Kukla Sahnesi oldu. Yaz boyunca sürdürülen teknik ön hazırlıkların ardından yeni sezona yetiştirilen Karavan Kukla Sahnesi, imalatı tamamlanarak Şehir Tiyatrolarına teslim edildi. Projeye özel olarak karavanda sahnelenecek ilk oyun ise “Pinokyo” adlı kukla oyunu. Şehir Tiyatroları dramaturgu ve Eski Şehrin Kuklaları Proje Sanat Danışmanı Şafak Özen’in, Carlo Collodi’nin aynı adlı romanından kukla anlatısına uygun olarak uyarlayıp sahnelediği oyunda Mahide Yumbul Cantürk, Gamze Kılıkcı ve Ahmet Barut kukla oynatıcıları olarak görev aldılar.

Eski Şehrin Kuklaları projesi, gezici karavan sahneyle ilk etapta, “Pinokyo” adlı kukla gösterimi ve Filiz Çankaya Uzun liderliğinde gerçekleştirilecek olan kağıt kukla yapımı atölye çalışmaları ile Eylül ayının son haftasında Eskişehir’in Han, Kırka, İnönü, Çifteler ve Sivrihisar ilçelerindeki çocuklarla buluşuyor.