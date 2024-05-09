İzmit'in ilgi çeken sosyal hizmet uygulamasına Tuzla'dan yakın mercek

Tuzla Belediyesi yetkililerine İzmit Belediyesi'nin örnek sosyal hizmet uygulamaları anlatıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kurulan sosyal yardım platformu ve sosyal hizmet uygulama modelleri Tuzla Belediyesi yetkililerinin ilgisini çekti. Tuzla Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmetleri yerinde görmek ve hizmetler hakkında bilgi almak amacıyla İzmit Belediyesi'nin ziyaret ettiler.

İhtiyaç sahibi vatandaşların farklı sosyal yardım kalemlerine başvuru yapabildiği, bağışçı vatandaşların ise bağışlarını güvenli şekilde sağlamasına olanak tanıyan izmitkardeseller.com web sitesinin kurulum süreci, sosyal yardımların vatandaşlara ulaştırılma süreci, gıda bankacılığı sistemi, dost eller mağazası, Aşevi, Anne Eli projeleri ve diğer hizmetler hakkında İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci tarafından yetkililere detaylı şekilde bilgi verildi.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün sosyal yardım uygulamaları hakkında detaylı bilgi alan Tuzla Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İzmit Belediyesi yetkililerine, yerel yönetimlerde destekleyici ve geliştirici buluşmaların yürütülmesine sundukları katkılar sebebiyle teşekkürlerini sundular.