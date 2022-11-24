İzmit Belediyesi Spor İşleri'nden 24 Kasım sürprizi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her hafta kadınlara yönelik düzenlenen Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğinde bugün bir sürprize imza atarak bünyesindeki öğretmen ve antrenörlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kadınlara yönelik açık havada spor aktiviteleri organize etmeye devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bu haftaki Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü etkinliğini Öğretmenler Günü kutlamasına çevirdi.

Bünyesinde görev yapan tüm beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörleri yürüyüşe davet eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yürüyüş parkurunun bir bölümü geçildikten sonra grubu durdurarak sürpriz bir kutlama ile günün anısına pasta kesimi gerçekleştirdi.

Yaklaşık 180 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen kutlamada İzmit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zeki Kalaç, müdür yardımcıları Halit Velioğlu, İbrahim Kaygusuz, Aslı Günerhan Sadık, bir önceki dönem müdür yardımcısı Melek Karademir ve Spor işleri müdürü Mithat Ağa da yer aldı. Pasta kesiminin ardından geçmiş dönemde görev yaptığı süre içerisinde kadınların spor yapmasına olanak sağlayan İzmit Belediyesine verdiği destekten dolayı Melek Karademir’e plaket takdim edildi.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdür Mithat Ağa, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı ve yurt dışında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tebriki ile selamlarını iletti.