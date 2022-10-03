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İzmit Belediyesi koroları için başvurular başladı!

YAŞAM 03.10.2022, 11:49
İzmit Belediyesi koroları için başvurular başladı!

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu başvuruları başladıKOCAELİ (İGFA)  - Sanat kenti İzmit vizyonuyla çalışmalarına devam eden, yeni yetenekleri kente kazandıran İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu başvuruları başladı.

Türk Sanat Müziği Korosu için yaş sınırlaması bulunmazken Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için 16-30 yaş arasındaki vatandaşlar başvurularını 7 Ekim 2022 tarihine kadar izmit.bel.tr adresindeki formu doldurarak yapabilecek.

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