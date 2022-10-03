Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
Bursa milletvekillerinden hangileri başarılı? Kimler hayalet milletvekili sıralamasına girdi? (ÖZEL HABER)
İzmit Belediyesi koroları için başvurular başladı!
YAŞAM 03.10.2022, 11:49
İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu başvuruları başladıKOCAELİ (İGFA) - Sanat kenti İzmit vizyonuyla çalışmalarına devam eden, yeni yetenekleri kente kazandıran İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosu başvuruları başladı.
Türk Sanat Müziği Korosu için yaş sınırlaması bulunmazken Türk Halk Müziği Gençlik Korosu için 16-30 yaş arasındaki vatandaşlar başvurularını 7 Ekim 2022 tarihine kadar izmit.bel.tr adresindeki formu doldurarak yapabilecek.
17
açık
Namaz Vakti 03 Ekim 2022
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Erzurumspor
|5
|3
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Celta Vigo
|7
|10
|11. Mallorca
|7
|8
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü