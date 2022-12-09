İzmir Karabağlar’da 'İnadına Hayat İnadına Sanat'

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11 profesyonel sanatçının resim ve seramik alanında yapmış olduğu özgün eserleri 'İnadına Hayat, İnadına Sanat' sergisinde görücüye çıktı.İZMİR (İGFA9 - Pi Grubu’nun “İnadına hayat inadına sanat” adlı karma sergisi, Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) törenle açıldı. Serginin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu eşi Fügen Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

11 profesyonel sanatçının resim ve seramik alanında yapmış olduğu özgün eserleri tek tek gezen Başkan Selvitopu, sanatçıları çalışmalarından ötürü kutladı.

Başkan Selvitopu “Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'ni Karabağlar'a ve İzmir'e kazandırmamızın amacı, vatandaşlarımızı kültürle, sanatla buluşturmak. Merkezimiz açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor. Sizler de bu merkezi eserlerinizle, sanatınızla hak ettiği noktaya getiriyorsunuz. Emekleriniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği gibi toplumu kültürle, sanatla buluşturmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Yakında başka noktalarda açacağımız kültür sanat merkezleriyle de Karabağlar’daki bu açığı gidermiş olacağız” diye konuştu.

Sergi 18 Ocak 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.