İzmir Bergama’nın ilk Bisiklet Festivali için geri sayım

UNESCO Dünya Mirası Bergama’da bu yıl ilk defa düzenlenen Bisiklet Festivali’nin startı verildi. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen 170 bisiklet gönüllüsü üç gün süreyle Bergama’da çadırlarda konaklayıp, üç ayrı parkurda pedal çevirecek.İZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi ve Bergama Bisikletliler Derneği Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen Bisiklet Festivali’nin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri festivale katılan bisiklet severleri Bergama’da ağırlamaktan dolayı mutluluğunu ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası, tarihin nefes aldığı kadim şehir Bergama’mızdan tüm dünyaya doğa ile tarih ile iç içe bisiklet gibi önemli bir sporu yaparak, hareketlilik mesajı veren Başkan Koştu, " Vücut sağlığı ve ruh sağlığı için sporun ve sürekli hareketli olmanın çok önemli olduğu gerçeğini 7’den 77’ye herkesin bilmesi gerekiyor. Biz bu etkinliğimizi tam da bu önemli konuya dikkat çekmek üzere organize etmiş bulunuyoruz” dedi.

30 Eylül/ 1-2 Ekim tarihleri arasında üç gün sürecek olan Bisiklet Festivali’nin ilk parkuru Bergama Tarihi Ören Yerleri Bazilika, Kızılavlu ve Akropol oldu. Kleopatra Güzellik Ilıcası’nda çadır kamp da kalacak olan organ bağışı başta olmak üzere çeşitli sosyal sorumluluk etkinliklerine katılacak olan bisiklet severler, 1 Ekim 2022 Cumartesi Kozak Yaylası’nda 60 kilometre uzunluğundaki parkurda, 2 Ekim 2022 Pazar günü Yuntdağ Bölgesi’nde 40 kilometre uzunluğundaki parkurda pedal çevireceği kaydedildi.