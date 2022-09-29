İZMEK'le tanıştı, hayali olanı kazandı

Kocaeli İzmit'te İZMEK’le tanışan genç kız, hayali olan Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında Yağlı Boya Resim Kursu ile tanışarak hayali olan Güzel Sanatlar Fakültesine yerleşen 20 yaşındaki Kevser Kuzu kendisine bu imkânı sunan İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti

Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim görme hayali olan 20 yaşındaki Kevser Kuzu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında İZMEK’te Yağlı Boya Resim Kursunda hocası Sebiha Topyıldız’ın katkısıyla Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine yerleşti.

Kevser Kuzu İzmit Belediyesi'ne teşekkür ettiği yazısında şu ifadelere yer verdi:

“BİRLİKTE BAŞARDIK”

“Ben Kevser Kuzu. 20 yaşındayım. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşamaktayım. Küçüklüğümden beri resimle ilgilenmekteyim. Başlarda sadece hobi olarak çizsem de son 1 yıldır hedeflerimden birisi olan güzel sanatlar için çizmekteyim. 2021 yılında YKS’den sonra kendimi denemek için Kocaeli üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin yetenek sınavlarına girdim ve yedeklere kaldım. Ama hemen vazgeçmedim. 2022 yılında kurs alıp yeniden girmeye karar verdim. Böylece İzmit Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğünce hizmet veren İZMEK Kurs Merkezinde resim kursuna başladım. Kurs hem ücretsiz hem de konum bakımından oldukça iyi ve yararlı olmasının yanında hocaları bakımından da çok iyiydi. Bu kısacık süreçte beni oldukça ilerilere taşıyan kazanacağıma inandıran ve bunu başaran hocam Sebiha Topyıldız ’a çok çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde inancımı hiç kaybetmedim ve hedefime ulaştım. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım. Beni her zaman destekleyen ailem, arkadaşlarım ve buralara getiren biricik hocam Sebiha Topyıldız’a ve ücretsiz kursları bize sunan İzmit Belediyesine çok teşekkür ederim. Biz birlikte başardık".