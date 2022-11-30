İstanbul Beylikdüzü'nde dezavantajlı bireylere istihdam

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Birimi, Türkiye Down Sendromu Derneği iş birliğiyle iş koçluğu ve istihdam projesini hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde zihinsel engelli ve downsendromlu bireylerin iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla gerçekleşen projede engelli bireylere ve ailelerine iş koçluğu desteği ve iş edindirme eğitimi verildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Engelsiz Yaşam Birimi'nin Türkiye Down Sendromu Derneği ile birlikte ortaklaşa yürüttüğü projenin Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen tanıtımına çok sayıda kişi katıldı.

Aileleriyle birlikte gelen engelliler, verilen eğitimin ardından iş koçlarının yardımıyla kendilerine uygun iş pozisyonlarına başvurdu.

Zihinsel engelli ve downsendromlu bireyler için yapılan projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “İş koçluğu ve istihdam projesi engelli bireylerin sadece işe yerleştirilmesi değil aynı zamanda hayata katılmaları noktasında da çok önemli bir proje. Onun için desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu projenin sonuna kadar destekçisi olacağız. Sizler de bizimle yanımızda olun. Birlikte, engelli bireylerimizi hayata katmak için elimizden geleni yapalım.” diye konuştu.