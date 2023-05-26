İshak Paşa vefatının 536. yılında Bursa İnegöl'de anıldı

İnegöl’ün yetiştirdiği Osmanlı Devleti döneminin önemli devlet adamlarından, iki padişah döneminde Veziri Azamlık yapmış İshak Paşa, vefatının 536. Yılında düzenlenen törenle anıldı. Döneminde yaptırdığı İshakpaşa Camisi ve Medresesi ile Türbesinin bulunduğu alanda yapılan anma törenlerinde, İshak Paşa hayrına ikramlar yapıldı.BURSA (İGFA) - Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmed Han ve II. Bayezid döneminin seçkin devlet adamı olarak bilinen, İstanbul’un fethi sırasında bizatihi yer almış ve kahramanlıklar göstermiş, aynı zamanda tarihi kaynaklarda babası İnegöllü olduğu bilinen, İnegöl’e kazandırdığı külliye başta olmak üzere şehri mamur etmek için harcadığı servetle İnegöl’ün mimarı diye adlandırılan İshak Paşa, vefatının 536. Yılında düzenlenen törenle anıldı.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen anma programında, döneminin önemli devlet adamlarından biri olan İshak Paşa adına ikramlar yapıldı.

ÖZEL BİR GÜNÜ YAŞIYORUZ

Programda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

“Bugün çok özel bir gün” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Taban, “Bana göre belediyecilik anlamında yapmış olduğumuz en güzel işlerden birini icra ediyoruz. Yanı başımızda İshak Paşa’mız var. İshak Paşa’yı anmak adına bugün bir ilki başlatmış olduk. Mutlaka bizden önce de birtakım çalışmalar yapılmıştır anmak adına, ecdadımızı yad etmek adına. Ancak biz çalışma arkadaşlarımızın da önerisiyle bu yıl vefatının 536. Yıl dönümünde İshak Paşa’yı anmak istedik. Bundan sonrasında da inşallah devamını getirerek bir hakkı teslim etmek istiyoruz. Takdir edersiniz ki hatırlamak da hatırlanmak da çok güzel hasletler. Vefa duygusu, hakkın teslim edilmesi duygusu… Bunlar kıymetli şeyler” diye konuştu.

Başkan Taban konuşmasın İnegöl’ün tarihi şahsiyetlerinden de bahsetti.

İSHAK PAŞA’NIN ESERLERİ

“Yaptırdığı eserlerden de bahsetmek gerekirse; İnegöl’de 15. Yüzyılda inşa edilen İshakpaşa Külliyesi (Cami, Han, Hamam, Türbe, Medrese, Ahır, İmaret), Selanik’te Alaca Cami ve imareti, Bulgaristan’da Köstendil Köprüsü, İstanbul’da Camii ve hamam, Kütahya’da Zaviye, Ankara’da Tahta Kale Hamamı, Çankırı’da Hamam ve Edirne’de Çeşme ile Hamam inşa ettirip vakıflar tahsis ediyor. Belediyecilik anlamında da çok güzel bir eseri var İshak Paşa’nın. İnegöl’ün o dönemde su probleminin çözülmesi noktasında hizmetleri olmuş. Buradan bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum.”