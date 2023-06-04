İnegöl'ün kırsal mahalleleri konfora kavuşuyor

Kırsal mahallelerde altyapısı tamamlanan bölgelerde yolların parke taş kaplama çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, Sungurpaşa Mahallesinde 16 sokağı 6 bin m2 parke taş ile kaplıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinin dört bir yanında yatırımlarını sürdüren yerel belediye, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsal mahallelerdeki faaliyetlerine de hız verdi.

Özellikle altyapıların tamamlandığı bölgelerde yol kaplama çalışmaları sürerken, son olarak Sungurpaşa Mahallesi'nde 16 sokakta 6 bin metrekare parke taş kaplaması için çalışmalara başlandı.

PARKE TAŞ BÜYÜKŞEHİR’DEN UYGULAMA İNEGÖL BELEDİYESİ’NDEN

Devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada çalışmalara ilişkin açıklama da yapan Aydın, “Bugün Sungurpaşa kırsal mahallemizdeyiz. Burası tarihi bir köydür, Sungur Paşamızın adını taşıyan bir köydür. Belediye Başkanımıza da diğer mahallerimize olduğu gibi Sungurpaşa Mahallemize de büyük önem vermektedir. Bizler de bugün mahallemizde Bursa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yaklaşık 16 sokakta 6 bin m2 dolayında kilit parke taş uygulamasını yerinde görmek için buradayız. Çalışmada artık sona gelindi. Mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sungurpaşa Mahalle Muhtarı Enver Bali de “Altyapımız tamamlandı, parke taş uygulamamız da sona geldi. Çok güzel bir çalışma oldu. Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.