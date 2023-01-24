İki köy daha içme suyuna kavuştu

ESKİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyu sorunu yaşayan mahallelere alternatif su kaynakları bulmaya devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri açtığı sondaj ile Türkmentokat ve İmişehir mahallelerinin içme ve kullanma suyu sorununu giderdi. Ekipler, 5750 metrelik yeni içme ve kullanma suyu iletim, dağıtım ve enerji nakil hatları yapım çalışmalarını tamamlayarak iki mahallenin su problemini çözüme kavuşturdu.

Türkmentokat Mahallesi Muhtarı Ali Osman Güzel ve İmişehir Mahalle Muhtarı Kadir Zaptiye, mahallelerinin yeni bir su kaynağına kavuşmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Mevcuttaki su kaynaklarımız nüfus artışı ve su miktarının azalmasıyla yetersiz gelmeye başlamıştı. ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri sondaj çalışmaları ile mahallelerimizin su sorununu çözüme kavuşturdu.” dediler. Çalışmalar için; başta Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen olmak üzere ESKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ettiler.