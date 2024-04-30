ICANAS 2024 bilim insanlarını Antalya’da bir araya getirdi

İbrahim Çeçen Vakfı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından bu yıl 7. si düzenlenen Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı’nın (ICANAS’24) ana sponsoru IC Hotels oldu. IC Hotels Green Palace’ta 17-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen konferansa yurt içinden ve yurt dışından 120 bilim insanı katıldı.

ANTALA (İGFA) - IC Hotels, İbrahim Çeçen Vakfı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından 17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen “7. Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı’na (ICANAS’24)” ana sponsor olarak ev sahipliği yaptı. Antalya IC Hotels Green Palace’ta gerçekleştirilen konferansa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, IC Hotels Green Palace & IC Hotels Residence İşletme Müdürü İsmail Çağlar, ICANAS 2024 Düzenleme Kurulu Başkanı AİÇÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Şimşek ile yurt içinden ve yurt dışından 120 bilim insanı katıldı.

ICANAS, doğa ve uygulamalı bilimler alanında dünyanın her yerinden en son araştırma sonuçlarını sunmayı, yeni fikir ve uygulama deneyimlerini yüz yüze paylaşmayı, zorlu konuları tartışmayı, araştırma ilişkileri kurmayı ve gelecekteki iş birlikleri için küresel ortaklar bulmayı amaçlıyor. Organizasyonda; Biyoloji, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Fizik, Genetik, Kimya, Matematik, Mimarlık ve Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tarım ve Gıda Bilimleri alanlarında araştırma sonuçları, projeler, anket çalışmaları ve endüstriyel deneyimleri gösteren makaleler sunuluyor. Konferans kapsamında 3 gün boyunca 3 ayrı salonda yapılan eş zamanlı oturumlarda 120 bilim insanının 126 civarındaki bildirileri sunuldu.