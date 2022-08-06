Grigory Leps: Türkler'i çok özledik

Dünya çapında milyonlarca hayranı olan, Rusya'nın en ünlü sanatçılarından Grigory Leps, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de sahneye çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Rusya'nın en iyi şarkıcıları arasında gösterilen ve müzik piyasasındaki üretkenliğiyle bilinen Gürcü asıllı Grigory Leps, çoğunluğunu Rus ve Araplar'ın oluşturduğu misafirlere konser veren Leps "Umarım en kısa zamanda savaş biter her şey normale döner. Türk sanatçıları da çok özledik.

Tarkan ve İbrahim Tatlıses’i seviyorum. Ayrıca Türkiye'de de dinleyicilerim var. Ciddi bir Türk hayran kitlem vardı, sular durulunca kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Popüler şarkılarının yanı sıra klasikleşmiş şarkılarını da seslendiren 60 yaşındaki Grigory Leps’in konseri yaklaşık üç saat sürdü.