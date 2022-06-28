Gençler nasıl bir düğün istiyor?... Şaşalı mı, sade mi?

Üniversite öğrencilerinin katılımı ile gençlerin evlilik ritüellerine ilişkin düşüncelerini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Gençler sade düğün isterken, masraflar ise onları evlilikten vazgeçirebiliyor!İSTANBUL (İGFA) - Salgın önlemlerinin sona ermesi ve yazın gelmesiyle düğün törenlerinin yoğun yaşandığı bir dönemde Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından önemli bir araştırma yapıldı.

Türkiye genelinde üniversiteli gençlerin düğün ritüelleriyle ilgili düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada sonuçlar dikkat çekici çıktı.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ebulfez Süleymanlı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden 436 üniversiteli öğrencinin katıldığı araştırmada katılımcıların yüzde 75,9’unu kadınlar, yüzde 24,1’ni erkekler oluşturdu. Katılmcıların yüzde 38,5’i 18-20, yüzde 38,5’i 21-23, yüzde 11,2’si ise 24-26 yaş grubunda yer aldı.

Ankete katılan gençlerin yüzde 89’u bekar, yüzde 5,3’ü evli, yüzde 4,7 sözlü/nişanlı olduklarını belirtti.

GENÇLER SADE DÜĞÜN TERCİH EDİYOR

Sorular arasında yer alan; “Nasıl bir evlilik töreni ile evlenmek istersiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 36,5’i ‘sade bir nikah töreni ve aile/yakın çevre ile yemek’ seçeneğini tercih ederken yüzde 22,5’i ‘düğün salonunda geniş katılımlı bir düğün organizasyonu’ ve yüzde 12,2’si ‘bu konuyu hiç düşünmedim’ yanıtını verdi. Bunun dışında gençlerin yüzde 0,4’ü ise sahil kenarı bir düğün, kır düğünü ve sade düğün gibi şıklarını tercih etti.

Araştırmada gelin arabasının modeli, rengi ve otomobilin arkasına yazılan yazılarla ilgili de sorular soruldu, çarpıcı cevaplar elde edildi.

Katılımcıların yüzde 32,1’si klasik araba modeli tercih edeceklerini belirtirken yüzde 31.4’ü ‘spor araba’ ve ‘fark etmez’ cevabını verdi. Üniversiteli gençlerin yüzde 2,3’ü ise nostaljik bir içeriğe sahip olan ‘fayton’u tercih ettiklerini de belirtti.

GELİN ARABALARINDA YAZI İSTENMİYOR!

Araştırmada katılımcılar açısından en eğlenceli sorular gelin arabalarında yer alan yazılarla ilgili bölümde soruldu.

“Evlendiğinizde gelin arabasında yazı olmasını ister misiniz?” sorusuna katılımcıların çok önemli bir bölümü olan yüzde 76,1’i ‘hayır’ yanıtını verirken, yüzde 23,4’ü ‘evet’ yanıtını verdi.

Bu soruya evet yanıtını veren katılımcılara “Gelin arabasında ne tür yazı tercih ederseniz?” sorusuna çok farklı ve çarpıcı yanıtlar alındı.

Yanıtlar arasında Şems-i Tebrizi’den ‘Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca; dağı bile taşır insan aşık olup inanınca’ gibi anlamlı sözler olmasını ifade edenler olduğu gibi romantik ve esprili sözler yazmak isteyenler de oldu. ‘Kalbinin sahibine kavuştum’, ‘Allah kalplerimizi sevgiyle birleştirdi’, ‘Hikayemiz başlıyor’ gibi romantik veya ‘Yaptık bir hata :)’, ‘Yandık’ gibi espri içeren sözler yazanların yanı sıra ‘Ne sinovac ne biontech sana vuruldum bir tech’ gibi pandemi sürecine atıfta bulunan yazılar da ilgi çekti.

Katılımcıların önemli bir kısmı ise ‘Evleniyoruz’ , ‘Mutluyuz’ veya ‘isimlerimizin baş ismi yazılsa yeterli’ şeklinde klasik içerikli yazılar tercih edebileceklerini belirtti.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, sonuçların genelde gençlerin düğünlerde daha sade törenden yana olduğunu ortaya koyduğunu ifade ettiğini söyledi.

Özellikle ebeveynler ve yakın akrabaların ‘El alem ne der?’ kaygısı ve ‘El alem düğün görsün!’ çabalarının gençlerin bu isteklerinin önüne geçtiğini belirten Süleymanlı, "Bu bağlamda düğünler kişilerin sosyal çevrelerini, statülerini, güçlerini gösterip geliştirebilecekleri en görünür araçlar haline geliyor. Bu durum düğünleri asıl amacı olan mutlu bir yuvaya, hayırlı bir nesle başlangıç olması için bir duyuru niteliği konumundan uzaklaştırırak tüketim kültürünün sunduğu, bireyleri cezbeden renkli dünyalara ulaşabilme dürtüsünün gerçekleştiği bir olguya dönüştürüyor" dedi.

“ŞAŞALI DÜĞÜNLER MADDİ KÜLFETLER YÜKLÜYOR”

Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, aşırı tüketim ve görselliğin hakim olduğu bu çağdan düğün törenleri içerisinde yer alan ritüellerin de dönüşüme uğradığını söyledi.

"Günümüzde düğün törenleri bireylerin kendilerini gösterme fırsatı buldukları, aktif katılımlar gerçekleştirebildiği bir olguya evriliyor" diyen Süleymanlı, şaşaalı düğün salonları, en ışıltılı kıyafetler, davetiyeler ve iddialı ikramlıklar hem aileleri hem de gençleri büyük masrafların altına soktuğunu belirterek, özellikle eğitimli gençliğin evlilik ritüelleriyle ilgili düşüncelerinin ve algılarının irdelenmesi önem arz ettiğini kaydetti.