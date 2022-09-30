Gaziantep'in ulaşım kartlarında yeni dönem

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye’de bir ilke imza atılarak şehir içi toplu ulaşımda kullanılan Gaziantep Kart’taki tüm özelliklerin temassız banka veya kredi kartlarına aktarılacağını, ulaşım için ayrı bir kart taşıma ve bakiye dolum ihtiyacının son bulacağını söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - “Akıllı Kent Gaziantep” projesi kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehir içi ulaşımda Gazi şehirli vatandaşları rahatlatacak, Türkiye’ye öncü olacak bir çalışmaya daha imza attı.

Ulaşımda kullanılan Gaziantep Kart’ın taşıdığı özelliklerin, banka veya kredi kartlarına entegre edilebileceği projede ilk adım atıldı.

Gaziantep Kart’ı fiziksel bir kart olmaktan çıkartıp tüm bankacılık sisteminde kullanılabilir bir hale kavuşturacak projenin ilk fazında hali hazırda Gaziantep Kart’a sahip olanlar herkart.gaziantepkart.com.tr adresine bilgilerini girerek sisteme entegre olabilecek.

Projenin yılbaşı öncesinde tamamlanması hedeflenen 2’nci fazında ise ilk defa Gaziantep Kart kullanacak kişilerin kart merkezlerine giderek kart alması yerine, online olarak kredi ya da banka kartlarını Gaziantep Kart’a dönüştürebilme imkanı sunulacak.

Büyükşehir’in ulaşımda meydana getirdiği bu dönüşüm ile 1995 yılında akbil ile başlayan toplu taşımada elektronik ödeme sistemlerinde yeni bir pencere açılırken, projenin 2’nci fazı sayesinde vatandaşların, dolum noktasına gidip kartına yıllık vize yapma işlemi son bulacak.