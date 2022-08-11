Düzce'de balı fazla kaçıran ayıyı bal tuttu!

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda arı yetiştiren arıcıların kovanlarına gelen ayı balı fazla kaçırınca ayıyı bal tuttu ve ortaya bu görüntüler çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Düzce'nin Yığılca ilçesinde son zamanlarda ormanlık alanda arı yetiştiren çiftçilerin kovanlarına geldiği düşünülen arıcılar kovanlarını beklemeye başladı.

Alınan bilgiye göre, bir arı yetiştiricisi bir ayının kovanlarının yakınında bayıldığını fark edip yanına gitti. Kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi. Veterinere götürmek istediği ayının bal komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı.

Ayının sarhoşluğu andıran halleri kısa sürede viral olurken, sağlık durumunun iyi olduğu bir iki gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

https://youtu.be/IzEv1ZwDeY0