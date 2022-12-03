Denizli'de kapalı gişe kültür buluşmaları

Büyükşehir’le Kültür Buluşmalarının bir kez daha konuğu olan eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, Denizli’de yine yoğun ilgi gördü.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen isimlerini Denizli’de ağırlamaya devam eden Büyükşehir’le Kültür Buluşmaları programının konuğu bir kez daha hikâyeleri ile milyonları derinden etkileyen eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya oldu. Bu kapsamda Kapaklıkaya Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluştu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Serhat Akbulut, davetliler ile binlerce vatandaş katıldı. Program için hazırlanan 2 bin kişilik Özay Gönlüm Salonu tamamen dolarken, diğer misafirler için de 1000 kişilik Mehmet Gazi Salonu ile 500 kişilik Fatma Yıldız Salonu’na video konferans sistemi kuruldu. Tüm misafirleri eğitimci-yazar Kapaklıkaya ile birlikte selamlayan Başkan Zolan açılışta hemşehrilerine seslendi. Eğitimci-yazar Kapaklıkaya’yı yeniden Denizli’de misafir ediyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Zolan, Genç Denizli Sohbetleri programı ile her gün gençlerle de buluştuklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 3 büyük salonu da dolduran hemşehrilerine teşekkür eden Başkan Zolan, “Denizli’miz muhteşem bir akşam yaşayacak. Bu Kongre ve Kültür Merkezimiz büyüklüğünde Türkiye’de 3 tane yok. Burayı yaparken ‘Acaba burası Denizli’ye büyük mü gelir? Acaba Denizli bu salonları doldurur mu?’ diye kafamızda soru işaretleri vardı. Bugün gördüm ki, sanki küçük yapmışız. Sizin sevginiz, birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece Denizli’mize eserler kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından esprileriyle salonu kırıp geçiren yazar Kapaklıkaya, aile ilişkileri ve iletişim sorunlarına ışık tutacak sunumunu yaptı.

