ÇEKÜL'ün 92 ormanı 30 yaşında

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın (ÇEKÜL) bundan tam 30 yıl önce 1992 yılında 100 bin fidan dikerek hayata geçirdiği ‘92 Ormanı’, 30 yaşına bastı.İSTANBUL (İGFA) - ÇEKÜL Vakfı’nın ilk büyük ağaçlandırma projesi olan ve 22 bin İstanbullunun katılımıyla hayata geçirilen 92 Ormanı, 30 yaşına bastı. Geniş kitlelere yayılarak Türkiye’nin birçok yerinde; doğayı korumak ve geleceğe güzel bir iz bırakmak isteyen herkesin takdirini kazanan 92 Ormanı, doğaseverlerin desteğiyle büyümeye devam ediyor.

ÇEKÜL’ün ‘Yaşamı korumak, yaşatarak korumak’ ilkesinden yola çıkarak başlattığı kültürel mirası koruma çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten ÇEKÜL Vakfı Genel Koordinatörü Betül Sözen, “92 Ormanı’nı hayata geçirdiğimiz yıllarda, doğal mirasımız Kuzey Ormanları tehlike altındaydı. İstanbul’a yapılacak ikinci köprünün inşaat çalışmaları, kaçak yapılaşmayı tetikliyordu. Olumsuz etkileri önleyebilmek ve kent içinde nefes alabileceğimiz alanlar yaratmak amacıyla, tüm kentlilerin hakkını gözeterek yola çıktık. Kentsel gelişmenin tehdit edildiği Beykoz Kavacık’taki bir alanı ormana dönüştürdük. Dayanışmanın büyüttüğü, çabaların yeşerdiği ormanımızın 30’uncu yaşını kutlamak için yeniden ziyaret ettik ve herkes için selam götürdük. 92 Ormanı’nın kurulmasında büyük emekleri olan Prof. Dr. Aysel Ekşi anısına, 92 Ormanı’na diktiğimiz 2 bin fidan da 7’nci yaşına girdi. Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, Kanlıca Orman Ağaçlandırma Şefi Mehmet Ergin Kabalcı, Kanlıca Orman İşletme Şefi Neslihan Çelik, ziyaretimizde bizlere eşlik etti; bakım ve koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ağaçlandırma çalışmalarımıza ilk yıllarından bu yana desteğini esirgemeyen tüm gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.” dedi.

ÇEKÜL 92 Ormanı, Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı Marmara Bölgesi Genel Müdürlüğü ve Alemdağ Orman İşletmesi teknik işbirliğiyle hayata geçirildi. 1-31 Mart 1992 tarihleri arasında her gün, binlerce doğasever fidan dikimi için çalıştı. Toplamda 170 hektar alana 102 bin 500 akasya, meşe, dişbudak, erguvan ve akçaağaç fidanı dikildi.