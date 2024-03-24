Büyükşehirden Ünye’ye modern park

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Büyük Camii karşısında bulunan Mustafa Rakım Efendi Parkı’nı yenilemek için hazırladığı projede çalışmalar başladı. Modern bir görünüm kazanacak olan park, vatandaşların güzel zaman geçireceği bir dinlenme noktası haline gelecek.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Ordu’yu bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu kapsamda Ünye ilçesinde de önemli dokunuşlarla büyük işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin merkezinde bulunan ve vatandaşların sıklıkla kullandığı Mustafa Rakım Efendi Parkı’nı modern bir görünüme kavuşturuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri başlattığı çalışmalarla Ünye Büyük Camii karşısında bulunan alanda 1400 metrekare baskı beton çalışmalarını sürdürüyor. Alan daha sonra yapılacak olan modern aydınlatmalarıyla da güzel bir görünüme kavuşacak. Parkta ayrıca yağışlı ve çok güneşli havalarda vatandaşların korunması için 7 adet 4x4 metre dekoratif şemsiye koyulacak. Proje hayata geçerken alandaki ağaçlarda hassasiyetle korunacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından modern şehircilik kimliğine uygun çalışmalarla yenilenecek olan Mustafa Rakım Efendi Parkı en kısa sürede kullanıma yeniden açılarak Ünyelilerin dinlenmek ve güzel vakit geçirmek amacıyla kullanacağı güzel bir alan olacak.