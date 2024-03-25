Bursa Yıldırım'da çocuklara masal saati
Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde 4-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik ‘Masal Saati’ etkinliği düzenliyor
Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde 4-7 yaş grubundaki çocuklara yönelik ‘Masal Saati’ etkinliği düzenliyor.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programlarda Çocuk Kitabı Yazarı Feyza Kartopu, her hafta farklı eser ve konularla çocukların hayal gücünü geliştiriyor.
‘Masal Saati’nde bu hafta Ramazan temasıyla önce ‘Çıtır Çıtır Bir Bayram Macerası Kitabı’ anlatıldı. Sonrasında çocuklarla Ramazan kandili yapıldı.
3 seans gerçekleştirilen etkinliğe toplam 50 çocuk katıldı. Program sonunda çocuklara Ramazan süslemeleri hediye edildi.
4 aydır pazar günleri gerçekleştirilen etkinliklere Yıldırımlıların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklarının geleceğini destekleyen ebeveynlere teşekkür etti.
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|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
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|30
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|30
|42
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|1. Eyüpspor
|27
|64
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|27
|47
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|45
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|27
|45
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|43
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|27
|40
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|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
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|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13