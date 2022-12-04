Bursa Mustafakemalpaşa'nın 'özel' çocuklarına etkinlik

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında ilçenin vizyon projesi olarak hayata geçirilen Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Saliha Halil Kanar Otizm Birimi’nin meyveleri toplanmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Engellilerin toplumda farkındalık kazanmaları amacıyla 3 Aralık tarihinde kutlanan Dünya Engelliler Günü, Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Saliha Halil Kanar Otizm Birimi kursiyerlerin hazırlamış oldukları özel etkinlikler ile kutlandı.

Misafirlerden tam not alan kursiyerler, düzenlenen etkinlikler ile gönüllerince eğlendiler. Sefo’dan, Sibel Can’a, Demet Akalın’dan Mahmut Tuncer’e, Yıldız Tilbe’den İbrahim Tatlıses’e Ümit Besen’den Kibariye’ye onlarca sanatçıyı canlandırarak şarkı söyleyen öğrenciler, izleyicilerden tam not aldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, engelli olmanın üretmeye engel olmadığını belirterek, "Yeter ki fırsat verilsin" dedi.

Kurdukları dev eğitim kompleksinde öğrencilerimn ne kadar aktif rol oynadığını hazırlanan etkinlikler ile gördüklerini kaydeden Başkan Kanar, "Eğitim şart, engelsiz Yaşam Merkezi birimimiz ile yüzlerce evladımızın ve ailenin kalbine dokunmaya devam ediyoruz. Mustafakemalpaşa’mızın renkleri, göz bebeği evlatlarımızın ‘’3 Aralık Engelliler Günü’’ kutlu olsun. ‘’Engelsiz şehir’’ mottosuyla ilçede ki tüm engelleri kaldırmaya devam ediyoruz, 50 yıllık altyapı engeline de hançer vurarak ilçemizin her karış toprağına sevgi ile dokuyoruz" diye konuştu.

Murat Uzgur Engelsiz Yaşam Merkezi ve Saliha Halil Kanar Otizm Birimi etkinliklerinin ardından, Belediye Orkestrası Serkan Kavuşan konseri ile program sona erdi.