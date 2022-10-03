Bursa İnegöl'de 'Tarımın Sultanları'na başvurular başladı

Bursa'da İnegöl Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki yapılan ve büyük ilgi görüp renkli görüntülere sahne olan kırsal mahalleler arası “Tarımın Sultanları” bilgi yarışması, bu yıl yeniden yapılacak. Her mahalleden 3 kadının katılabileceği yarışmada, dereceye girenlere toplam 22 bin TL ödül verilecek.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, kadın çiftçiler için geçtiğimiz yıl renkli bir etkinlik gerçekleştirmişti. İnegöl tarımının gelişmesinde emeği büyük olan kadınlara yönelik “Tarımın Sultanları” sloganıyla bilgi yarışması düzenlendi.

Her mahalleden en fazla 3 kadının katılabileceği takımlar arasında yapılacak yarışma, büyük bir çekişmeye sahne olmasıyla birlikte renkli ve eğlenceli bir gün yaşanmasını da sağlamıştı.

Bu yıl 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde, Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasının 2’ncisi yapılacak. Başvuruların başladığı yarışma için katılmak isteyen mahalleler 10 Ekim’e kadar Cerrah Ek Hizmet Binasında bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne başvuru yapacak. Aynı mahalleden sadece 1 takımın katılabileceği yarışmada; 1’inciye 10 bin, 2’nci olan takıma 7.500 ve 3’üncü olan takıma 4.500 TL ödül verilecek.

KADIN ÇİFTÇİLER YARIŞACAK

Yarışma hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz, tadı damağımızda kalan bir organizasyonumuz vardı. Kadın çiftçilerimiz arasında bir bilgi yarışması tertip edip, adını da Tarımın Sultanları Bilgi Yarışması koymuştuk. O kadar ilgi gördü ve o kadar özel bir organizasyon oldu ki 7’den 77’ye gün boyu yüzlerce kişi bu yarışmayı takip etti. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününde, 2. Tarımın Sultanları Bilgi Yarışmasını gerçekleştirmek için hazırlıklarımıza başladık” dedi.

SON BAŞVURU 10 EKİM’DE

İnegöl’ün güçlü bir tarım şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bu gücün kaynağında da kadınlar var. Tarımda ciddi bir iş gücü. Bizler de çiftçi kadınlarımız için 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü bu özel yarışmayla süslemek istedik. Tarımın Sultanları sloganıyla yapılacak bilgi yarışmasında hem genel kültür hem de tarım ile ilgili sorular yer alacak. Yarışma için her mahalleden 3 kadın yarışmacı yer alabilecek. Yani mahalleler kendilerini temsil edecek 3 kadını belirleyecekler. 10 Ekim’e kadar başvurular Cerrah Mahallemizde bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve başvuru için vatandaşlarımız 0 224 724 25 82 numaralı telefondan da bilgi alabilecekler. 15 Ekim’de ise yarışmamız yapılacak” diye konuştu.