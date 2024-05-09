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Bursa Gürsu'da kadın çalıştayı

Bursa'da Gürsu Belediyesi, kadınların hayata katılımı konusunda yaptığı örnek çalışmalara bir yenisini daha ekledi

YAŞAM 09.05.2024, 11:50
Bursa Gürsu'da kadın çalıştayı

Bursa'da Gürsu Belediyesi, kadınların hayata katılımı konusunda yaptığı örnek çalışmalara bir yenisini daha ekledi.BURSA (İGFA) -Toplumsal kalkınmada kadınların rolünü ve potansiyelini vurgulamak, kadınların güçlendirilmesi için gerekli adımları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hazırlanan “Güçlü Kadın Güçlü Toplum Çalıştayı” gerçekleştirildi.Çalıştay’a, Bursa ve Gürsu'daki kamu kurumları yetkilileri,sanayi temsilcileri,sivil toplum kuruluşları yetkilileri,akademisyenler, kadın girişimciler ve çalışanlar katıldı.

Kadınların sosyo-ekonomik durumu, yeni teknolojilerin ve iş modellerinin kadınların sosyo ekonomik yaşamlarına etkileri, kadınların girişimciliği ve işgücüne katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmaları, politika ve yasal düzenlemeler, kurumlar arası işbirliği modelleri gibi konu başlıklarında düzenlenen Çalıştay’a yoğun bir ilgi vardı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayşegül Coşkun, “Mahalle bazlı yerel kadın liderleri yetiştireceğiz. Hepsi birbirinden değerli ve ilgi çekici eğitim ve atölye çalışmalarımız olacak. Kadın ve gençlere yönelik temel yaşam becerileri, mesleki beceri ve girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Yetenekli Kadın markamız altında çok farklı süreçler öngörmekteyiz” dedi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu Çalıştay’ın sonunda ortaya çıkacak önerileri değerlendirip ona göre adımlar atmayı planlıyoruz. Süreci bölgemizdeki tüm aktörlerimizle birlikte planlamak ve yönetmek istiyoruz.Paydaşlarımızla birlikte çalışarak kadınlarımızın yaşadığı sorunları anlamak ve çözüm üretmek noktasında ülkemize örnek olacak bir platform kurmayı hedefliyoruz. Yetenekli Kadın markamız altında ilerleyecek süreçlerde web ve mobil uygulamalar da kullanacağız” dedi.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ MODELLERİ OLUŞTURULACAK

Panellerle başlayan Çalıştay’da birbirinden önemli konuşmacılar yer aldı.“Kadının Ekonomik Hayata Katılımı” başlığı ile başlayan paneli, Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaşmodere etti. BEBKA adına Elif Boz Ulutaş, TKDK adına Bilal Tunç, KOSGEB adına Suat Altıntaş, İŞKUR adına da İl Müdürü Eren Türkmen panelde konuşmacı olarak yer aldı.
Prof.Dr. Nimet Korkmaz’ın modere ettiği ikinci panelin konusu ise;“Kadınların Sosyal Hayata Katılımı” oldu.Panelde Sümeyye Işık (Gürsu Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı), Ülfet Öztürk BUMKAD (Bursa Kadın Mühendis Kadınlar Derneği Kurucu Başkanı), Nurcan Özdemir (Epsa A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı), ⁠Zuhal Aslı Saka(Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Marsifed) Yönetim Kurulu Üyesi) yer aldı.

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