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Bursa Devlet Tiyatrosu'nda gençlerin 27 Mart heyecanı
Bursa Devlet Tiyatrosunun 2023-2024 Feraizcizade Gençlik Kursiyerleri “Ah Şu Gençler” oyununu ile sahnedeydiler
YAŞAM 26.03.2024, 17:26
Bursa Devlet Tiyatrosunun 2023-2024 Feraizcizade Gençlik Kursiyerleri “Ah Şu Gençler” oyununu ile sahnedeydiler.BURSA (İGFA) - 50 yıllık tarihinde sayısız yıldız yetiştiren Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursunun yetenek sınavıyla seçilmiş 16 öğrencisi, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde Turgut Özakman’ın yazdığı, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Berrin Kulya Balkanlar’ın yönettiği “Ah Şu Gençler” oyunu ile “27 Mart Dünya Tiyatro Gününü” kutladı.
Oyunu izlemeye gelen, Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, tiyatroseverler ve aileleri genç yetenekleri ilgi ve beğeni ile izlediler.
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