Bursa'da Yıldırım HEM'den 'Culinary World Cup' başarısı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) pastacılık kursiyeri Ayşe Ardıç Culinary World Cup yarışmasında Dünya üçüncüsü oldu.BURSA (İGFA)- 4 yılda bir gerçekleşen dünyanın en prestijli Gastronomi yarışmalarından biri olan Culinary World Cup yarışması bu sene Luxembourg’ta düzenlendi.

3 bin kişinin katılım sağladığı yarışmada 75 ülkeden 100 takım kıyasıya yarıştı.

Dünyanın en zor gastronomi yarışmalarından biri olarak kabul edilen olan Culinary WORLD CUP yarışmasında Bursa Yıldırım Halk Eğitim Merkezi pastacılık kursu öğrencisi Ayşe Ardıç katıldığı artistik dalda bronz madalya kazandı.

Yeni yıla hazırlanan Daniel ve Lisa’nın mutluluğunu anlattığı eserini 1 ay süren özverili bir çalışmanın ardından bitirdiğini belirten Ayşe Ardıç “Yıldırım Halk Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu pastacılık kurslarında eğitim aldım. Bu zaman dilimin de kendimi geliştirerek yaptığım pastaları artık yarışmalarda da sergilemek istedim. Gastronomi alanı için çok önemli olan böyle bir yarışmada bronz madalya kazanmaktan mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.