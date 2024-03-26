Bursa Büyükşehir personeline hizmet için 'resmi yazışma' eğitimi
İçişleri Bakanlığı'nın e-Belediye projesi kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resmi yazışma süreçlerinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili geçiş süreci başlatıldı Programın kullanımıyla ilgili hizmet içi eğitim Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi
İçişleri Bakanlığı'nın e-Belediye projesi kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde resmi yazışma süreçlerinin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gerçekleştirilmesi ile ilgili geçiş süreci başlatıldı. Programın kullanımıyla ilgili hizmet içi eğitim Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan eğitmen Ali İhsan Tokdemir tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi’nde yazışma sürecini takip eden, standart dosya planı, imza yetkileri yönergesi ile resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirtilen kurallara hakim olan tüm personel eğitmenler Ali İhsan Tokdemir, Ebru Gamze Baltaşı ve Gözde Gizem Şahin tarafından 4 gün boyunca Elektronik Belge Yönetim Sisteminin kullanımı ile ilgili tüm detaylar hakkında bilgilendirildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13