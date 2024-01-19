Son Dakika

Beylikdüzü'nden tonlarca atık ekonomiye kazandırıldı

YAŞAM 19.01.2024, 10:29
Beylikdüzü'nden tonlarca atık ekonomiye kazandırıldı

Sağlıklı ve modern bir Beylikdüzü için çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da çevre yatırımlarını sürdürürken dönüştürdüğü binlerce ton atık ekonomiye kazandırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Doğaya duyarlı ve sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da yaptığı çalışmalarla birçok önemli projeye imza attı.Yıl boyunca tonlarca atığı geri dönüşümle ekonomiye kazandıran Belediye ayrıca, ilçe halkına da çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitimler veriyor.

Dereağzı Mahallesi’nde 6 bin 500 m2 alan üzerine mevzuatlara uygun kurulan ve 14 farklı atık türünün depolanabildiği 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin yanı sıra cadde ve sokaklara konulan 14 Mobil Atık Getirme Merkezi, 200 geri dönüştürülebilir Atık Kumbarası, 200 Tekstil Kumbarası, 125 Cam Kumbarası ve 25 adet Atık İlaç Kumbarasıile atıklar ekonomiye kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında 2023 yılında1 ton 347kilogram ambalaj atığı, 16 ton 955kilogram bitkisel atık yağ,1 ton 440kilogram elektronik atık, 174 kilogram madeni atık yağ, 7 ton 14 kilogram atık pil ve 1 ton 750 kilogram atık ilaç toplandı.

İlçedeki okullarda 7 bin 321 öğrenciye çevre ve geri dönüşüm eğitimi verilirken ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar, bitkisel atık yağların toplanması ve ekonomiye kazandırılması çalışması kapsamında ziyaretler yapılarak2 bin kişiyebilgilendirme yapıldı.İlçe genelinde ayrıca moloz, yol kirliliği, gürültü ile hava, kokuve duman kirliliği denetimleri de devam eden çalışmalardandı.

2023 yılı içerisinde ayrıca Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Enerji AŞ arasında “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Belediye, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ilçeyi dirençli hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 18 33
4. Bodrumspor 18 32
5. Sakaryaspor 18 32
6. Ahlatçı Çorum FK 18 30
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6