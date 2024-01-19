Beylikdüzü'nden tonlarca atık ekonomiye kazandırıldı

Sağlıklı ve modern bir Beylikdüzü için çalışmalarına devam eden Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da çevre yatırımlarını sürdürürken dönüştürdüğü binlerce ton atık ekonomiye kazandırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Doğaya duyarlı ve sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 2023 yılında da yaptığı çalışmalarla birçok önemli projeye imza attı.Yıl boyunca tonlarca atığı geri dönüşümle ekonomiye kazandıran Belediye ayrıca, ilçe halkına da çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitimler veriyor.

Dereağzı Mahallesi’nde 6 bin 500 m2 alan üzerine mevzuatlara uygun kurulan ve 14 farklı atık türünün depolanabildiği 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin yanı sıra cadde ve sokaklara konulan 14 Mobil Atık Getirme Merkezi, 200 geri dönüştürülebilir Atık Kumbarası, 200 Tekstil Kumbarası, 125 Cam Kumbarası ve 25 adet Atık İlaç Kumbarasıile atıklar ekonomiye kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında 2023 yılında1 ton 347kilogram ambalaj atığı, 16 ton 955kilogram bitkisel atık yağ,1 ton 440kilogram elektronik atık, 174 kilogram madeni atık yağ, 7 ton 14 kilogram atık pil ve 1 ton 750 kilogram atık ilaç toplandı.

İlçedeki okullarda 7 bin 321 öğrenciye çevre ve geri dönüşüm eğitimi verilirken ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar, bitkisel atık yağların toplanması ve ekonomiye kazandırılması çalışması kapsamında ziyaretler yapılarak2 bin kişiyebilgilendirme yapıldı.İlçe genelinde ayrıca moloz, yol kirliliği, gürültü ile hava, kokuve duman kirliliği denetimleri de devam eden çalışmalardandı.

2023 yılı içerisinde ayrıca Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Enerji AŞ arasında “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)” iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Belediye, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ilçeyi dirençli hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.