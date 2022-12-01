Batman Sason Kaymakamı öğrencilere mesleği anlattı

Batman'da Sason Kaymakamı Murat Mete, öğrencilerin meslekleri daha yakından tanıması ve hedef belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, mülki idare amirliğini anlattı.BATMAN (İGFA) - Sason Kaymakamı Murat Mete, lise öğrencilerinin hedef belirlemelerine yönelik meslek tanıtım dersinde Kaymakamlık mesleğini anlattı.

Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Mete, "Sizler hedeflerinizi belirleyip doğru ve planlı bir şekilde çalışırsanız başarıya ulaşırsınız" diyerek, başarılı olmanın temel şartının kendilerine inanmak olduğunu kaydetti. "Birçok zorluğa ve imkânsızlığa rağmen, inancımızı, azmimizi, çalışma şevkimizi ve disiplinimizi hiçbir zaman kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz" diyen Kaymakam Mete, "Biz de bu düsturla mesleğimiz için daha verimli olmak ve vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek adına gayret ediyoruz" dedi.

Öğrencilere öncelikle severek yapabilecekleri meslekler seçmelerini tavsiye eden Mete, öğrencilerin mesleğe ilişkin sorularına da cevap vererek, meslek seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunarak sohbet etti.