Barista olmak isteyen KO-MEK’e

Kocaeli'de 19 Eylül’de yeni eğitim-öğretim dönemine kapılarını açan KO-MEK, Barista eğitimine yeni kursiyerleri ile başladı.KOCAELİ (İGFA) - Halk eğitiminde kentin tartışmasız en önemli kurumlarından biri olan KO-MEK, yeni eğitim döneminde Kocaeli’nin 12 ilçesinde 43 kurs merkezinde hizmet verecek. Yeni dönemde özellikle istihdam alanında eğitim almak isteyenler için birçok farklı branşta eğitim vermeye hazırlanan KO-MEK istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

KO-MEK, yeni eğitim döneminde özellikle yenilediği teknolojik alt yapısıyla istihdam branşlarında kursiyerlerine en verimli eğitimi vermek için alt yapısını güncelledi. Alt yapısı uygun kurslarda barista eğitimine uygun teçhizatlarla donatıp son teknoloji araçlarla eğitimlerine devam eden KO-MEK, USTAM projesi ile Gebze kurs merkezinde ilk kursiyerlerine kapılarını açtı.

İLK BARİSTALAR GEBZE KO-MEK’TE

KO-MEK alanında usta eğitmenler eşliğinde iş dünyasının eleman ihtiyacına göre hazırlanan eğitimlerde, kursiyerler seçmiş oldukları branşlarda birer kalifiye eleman olarak yetişme fırsatı buluyor.

KO-MEK, Gebze kurs merkezinde USTAM Projesi öncülüğünde açılan barista eğitimi ile yiyecek içecek hizmetleri alanında faaliyet gösteren iş yerlerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi barista ustalarını yetiştiriyor.