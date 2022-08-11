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Aydın Didim'de estetik 'geri dönüşüm'

YAŞAM 11.08.2022, 10:42
Aydın Didim'de estetik 'geri dönüşüm'

Aydın’da Didim Belediyesi tarafından tamamı geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak hazırlanan izmaritlikler, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.AYDIN (İGFA) - Hayata geçirdiği projeler ile tüm Türkiye'ye örnek olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tasarruf projelerinden birinde daha çalışmalar tamamlandı.

Geçmişte de hurda malzemeleri hayata döndürerek kedi ve köpek kulübeleri, çöp kutuları ve çeşitli peyzaj ürünlerini maliyetsiz şekilde kente kazandıran Didim Belediyesi, bir projeyi daha hayata geçirdi.

Didim Belediyesi Heykel Atölyesi'nde hurda malzemeler kullanılarak hazırlanan izmaritlikler, kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi. "Sigara sağlığa ve çevreye zararlıdır! Yere atma! Kafama at!" sloganı yerleştirilen izmaritlikler, kent estetiğine de değer kattı.

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