Düzce Belediye Meclisi'nde yeni dönem ilk toplantı

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, alınan oyların dağıtılması sonucunda 19’u AK Parti, 9’u Yeniden Refah Partisi ve 3’ü Cumhuriyet Halk Partisi üyesinden oluşan Düzce Belediyesi’nin yeni meclisi, ilk toplantısında buluştu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün başkanlığındaki yeni dönem belediye meclisi toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında açılış konuşmaları ile devam etti.

Yapılan oylama neticesinde Düzce Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Av. Ali Dilber, 2. Başkan Vekili ise İshak Şengüloğlu oldu. Meclis Kâtip üyeliklerine Dilale Seyyar ve Ahmet Özdemir asil üye olarak seçilirken, Selma Kurt ve Muhammet Oğuzhan Çelebi ise yedek üye oldu.

Belediye encümenine ise Murat Ayyıldız, Özlem Kapoğlu ve Burak Coşkun seçildiler.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

5 kişilik Plan Bütçe Komisyonu’na AK Parti’den Mustafa Tok, Ahmet Biriktir ve Mine Met, Yeniden Refah Parti’sinden Hatice Saral, CHP’den Emre Güleç seçildiler. 4 üyeli İmar Komisyonunda AK Parti’den Nurullah Yıldız, Erkan Özkasap, Muhammet Oğuzhan Çelebi, Yeniden Refah Parti’sinden Vedat Nair göreve getirildi. 4 üyeden oluşan 5 Yıllık İmar Komisyonu üyeliğine AK Parti’den Fahrettin Yılmaz, Ayşe Nimet Özer ve Selma Kurt, Yeniden Refah Parti’sinden İbrahim İbrahimoğlu seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğine Mehmet Saygun asil olarak seçilirken, Ahmet Özdemir yedek üye olarak seçildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) üyeliğine Hasan Günden ve Fahrettin Yılmaz asil üye olarak seçilirken, Dilale Seyyar ile Özlem Kapoğlu yedek üye oldu.

Bu arada Düzce İli Katı Atık Birliği (DİKAB) üyeliğine ise Ali Dilber asil, Selma Kurt ise yedek üye olarak seçildi. Gündemdeki diğer konuların görüşülerek karara bağlanması ve bir sonraki toplantının 6 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’da yapılmasın kararlaştırıldı.