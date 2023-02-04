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Aşıklar Bursa İnegöl'de atıştı

YAŞAM 04.02.2023, 14:24
Aşıklar Bursa İnegöl'de atıştı

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Aşıklar Buluşması düzenlendi. Sazlarını ellerine alan 4 aşık, İnegöllülere unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Düzenlediği programlarla şehrin kültür sanat hayatına yön veren Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 2023 yılında da dolu dolu etkinliklerle ilçe halkını buluşturmaya devam ediyor. Ocak ayını farklı programlarla tamamlayan İnegöl Belediyesi, Şubat ayının ilk kültür sanat etkinliğinde Aşıkları İnegöl’de buluşturdu. İnegöl’de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi, Cuma akşamı Aşıklar Buluşmasına ev sahipliği yaptı.

AŞIKLAR HEM SAZLARINI HEM SÖZLERİNİ KONUŞTURDU

Sazın ve sözün üstadı aşıkların atışmaları ile İnegöllüler renkli bir gece yaşadı. Aşıklar Buluşması programında; Aşık Mustafa Aydın, Aşık Turgut Türk, Aşık Tacettin Dursun ve Aşık Enzare Kapan İnegöllülerle bir araya geldi. Sazın teline vurup sözün hasını söyleyen aşıkların karşılıklı atışmaları, salonu dolduran vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Programı Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman ise kahkahaya boğan aşıkların performansı, İnegöllülerden tam not aldı.

“GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZİ YAŞATMAK DURUMUNDAYIZ”

Program sonunda Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Üstatlarımıza bu güzel gece için çok teşekkür ediyorum. Çok büyük keyif aldık. Her fırsatta ifade etmeye çalışıyoruz; tarihe, kültüre atıfta bulunarak değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak durumundayız. Bunlara sahip çıkan bir belediye ve sahip çıkan bir toplumuz. İnşallah bu güzellikleri gelecek nesillere de aktarabilmek için biz hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Taban, konuşmasının ardından aşıklara gecenin anısına hediye takdimleri de gerçekleştirdi.

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