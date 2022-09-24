Ankara Coffe Festival kapılarını açtı

Birbirinden nitelikli kahve lezzetlerini, dükkânları ve markaları; kahve tutkunları ile buluşturan Ankara Coffee Festival Bilkent Center’da kapılarını açtı.ANKARA (İGFA) - 23-24-25 Eylül tarihleri arasında Bilkent Center’ın ana sponsorluğunda ve Dream Sales Machine tarafından gerçekleştirilen Ankara Coffee Festival, 6. kez kapılarını açtı. İlk gününde Nisan Ağca ile Kahve Tadımı, Kahve Yazarı ve Eğitmeni Atilla Narin ile Mücahit Çelebi’nin yer aldığı Türk Kahvesinin 500 Yıllık Öyküsü ve Yapım Teknikleri workshopları Başkentliler ile buluşurken; SCA Turkey Ülke Koordinatörü Aslı Yaman ile SCA Turkey Kimdir?, Berke Şişmanlar ile Dijital Kahvenin Yolculuğu ve Deniz Tombuloğlu ile Milano Dünya Cezve & İbrik Şampiyonasına Hazırlanma Süreci söyleşileri Coffe Talks bölümünde katılımcılarla buluştu.

Toplamda 20 canlı konserin gerçekleşeceği Ankara Coffee Festival’de sevilen isimler şarkılarını Ankaralılar için seslendirecek. Festivalin açılışını uzun yıllardır başarılı müzik kariyeri ile Türkiye’nin önde gelen müzisyenlerinden olan Bülent Ortaçgil yaptı. Ziyaretçiler; Ceren Temel Loop Project,Tuti’s Band,Edda,Kedi Uyanıyor, Balos Banda ve Sinağrit Baba eşliğinde gün boyu müzik keyfi yaşadı.

Birbirinden özel etkinliklerine ikinci günde de devam edecek olan Ankara Coffee Festival; Ümit Erdal, Dersu, Arabuluda, Müge, Tuğçe Doğu Band’in ve Melike Şahin’in sahnesiyle kahve severleri coşturacak. Coffe Talks bölümünde ise; A4 KAHVE Kurucu Ortak’ı Aykut Altıntaş ile Bir Mühendisin Kahve Dükkânı Rüyası, Ayşen Üçcan Keskinkılıç ile Canlandıran Geri Dönüşüm Hikayesi - Kahve Atık Platformu yer alacak. Nisan Ağca ile MediaMarkt Barista ile Latte Art Atölyesi, Sefer Dağ ve Pelin Gür ile Cold Brew ve Nitro Kahve: Soğuk Demlemede Şerbetçi Otunun Etkileri ve Farro Kurucu Ortak’ı Serkan Sözen ile Kahve ve Kruvasan workshopları da kahve tutkunları ile bir araya gelecek.