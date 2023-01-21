Son Dakika

Ankara alarmda! Tasarruf uyarısı yapıldı

YAŞAM 21.01.2023, 08:59
Ankara alarmda! Tasarruf uyarısı yapıldı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kente içme ve kullanma suyu sağlayan barajların toplam doluluk oranının yüzde 27,32, aktif kullanılabilir su yüzdesinin ise 17,49 olduğunu açıkladı. Başkentlilere seslenen Öztürk, suyun bilinçli kullanılması ve tasarruf yapılması konusunda çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığın etkileri görülmeye başladı. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentlin su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranlarını paylaşarak, Ankaralılara su tasarrufu çağırısında bulundu.

 “HENÜZ İSTENİLEN DÜZEYDE YAĞIŞLAR OLMADI”

Ankara’ya içme suyu sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı 18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yüzde 27,32, aktif kullanılabilir su yüzdesi ise 17,49 olarak gözlemlendi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kente aynı gün verilen su miktarının 1 milyon 333 bin 844 metreküp olduğunu ifade ederek, rehavete kapılmadan suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Başkentin içme suyu tablosuna ilişkin açıklamalarda bulunan Öztürk, şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz mevsim özellikle kar yağışlarının en yoğun olmasını beklediğimiz ay ancak tüm ülkede olduğu gibi Ankara’da da henüz istenilen düzeyde yağışlar olmadı. Küresel iklim değişikliklerinin bir sonucu olarak yaşanan bu kuraklık, yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynaklarımızın her geçen gün azalmasına, barajlardaki su rezervlerimizin tükenmesine neden oluyor. Yaşanan kuraklığın devam etmesinin bizleri zor durumda bırakacağını göz önünde bulundurmamız gere. Tam da bu noktada siz değerli hemşehrilerimize çağrıda bulunmak istiyorum; suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli, israf etmeden kullanalım. Bizler kurum olarak suyun kaynağında korunması, sağlıklı iletilmesi kayıp kaçağın önlenmesi adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. Sizler de suyun tasarrufu konusunda maksimum özeni göstererek, bunu özellikle de çocuklara aşılayarak çabamıza katkı koyabilirsiniz. Amacımız ve hedeflerimiz gelecek nesillere içilebilir ve yeterli su kaynakları bırakmak.”

 “KURAKLIĞIN KENTİMİZDE EN HAFİF ŞEKİLDE HİSSEDİLMESİ İÇİN ÖNLEMLER ALIYORUZ”

Ankara barajlarının toplam hacminin 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olduğunu belirten Öztürk, barajlardaki su doluluk oranları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“18 Ocak 2023 tarihi itibarıyla barajlardaki su miktarımız 433 milyon metreküp kadar. Geçen yıl aynı tarihte bu rakam 309 milyon metreküp idi. Bu da bugün 124 milyon metreküp daha fazla suyumuz olduğu anlamına geliyor. Biraz daha farklı ifade etmek gerekirse 18 Ocak 2023’de barajların toplam doluluk yüzdesi 27,32. 18 Ocak 2022’de bu rakam yüzde 19,51 idi. Şu anda barajlarımızın aktif kullanılabilir su yüzdesi de yüzde 17,49. Tabloya ay bazında baktığımızda ise 2022 yılının ocak ayında Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlara 34 milyon 934 bin 17 metreküp su geldiğini görüyoruz. Bu yıl ocak ayı henüz tamamlanmadı ancak 20 Ocak 2023 tarihine kadar sadece 5 milyon 526 bin 475 metreküp su gelmiş görünüyor. Önümüzdeki günlerde kar yağışı olmasını bekliyoruz. Uzun vadede kışın yağan karların erimesi su havzalarını rahatlatır. Biliyorsunuz barajları besleyen en büyük kaynak kar yağışlarıdır. Yağan kar toprak üzerinde kaldığı için toprak doyum noktasına ulaşıyor ve ardından barajları beslemeye başlıyor. Tüm dünyanın da gündeminde olan kuraklığa bağlı sorunların yaşatacağı olumsuzlukların kentimizde en hafif şekilde hissedilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü olarak başta çeşitli önlemler alıyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Adana Demirspor 19 34
4. Başakşehir 18 34
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Pendikspor 19 31
7. Rizespor 19 31
8. Bandırmaspor 18 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 19 21
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. M. United 19 39
4. Newcastle 19 38
5. Tottenham 20 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 19 23
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 18 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Cadiz 17 16
19. Sevilla 17 15
20. Elche 17 5