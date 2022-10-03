Adıyaman İGC’den Emniyet Müdürü Ergüder'e ziyaret

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder’i makamında ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çeliker, Erkan Duymaz, Mehmet Toprak ve Selçuk Akbaş ile birlikte Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret eden İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, emniyetin son dönemlerde asayiş, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelede çok önemli başarılar elde ettiğini belirterek, başarılı çalışmalarından ötürü Emniyet Müdürüne teşekkür etti.

Toplumun doğru habere ulaşmasında kamu görevi yapan gazetecilerin önemli görevi bulunduğunu belirten Emniyet Müdürü Ergüder ise, şehrin güvenliği için medya ve vatandaş iş birliğinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyarette, Adıyaman'ın sorunları ve çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.