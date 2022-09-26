Adıyaman 4 gün eğlenceye doydu

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik ve Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler ve konserler ile Adıyaman halkı 7’den 70’e eğlenceye doydu.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Eğriçay Parkında 4 gün süren etkinlikte ünlü isimler Adıyamanlı hayranlarıyla buluştu.

Festival süresince Konser, çocuk oyunları, animatörler ve nostaljik sinema organizasyonlarla çocukların gönüllerince eğlendiği etkinliklere katılan gençler ve halkımız bir hafta boyunca adeta müzik ve aktiviteye doydu.

Her akşam farklı bir ismin sahneye çıktığı etkinlikte sanatçılar, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Dört gün süren etkinliklerde Adıyaman halkının gönüllerince eğlendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kente hareket getiren ve canlanmayı sağlayan asıl unsurlar sosyal yaşamı renklendirecek aktiviteler olduğunu belirterek, "Kitlelerin özlemini çektiği konserler ve tiyatrolar gençlerin ve halkın kaynaşmasında aynı zamanda ilimiz