100'ncü yılda 10 kadınla Zeybek şov

Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü olan 6 Eylül’de 100 kent gönüllüsü, yiğitliği ve mertliği sembolize eden Harmandalı Zeybeği oynayacak.BALIKESİR (İGFA) - Milli Mücadele kıvılcımının ateşlendiği, yiğitlik ve cesaretleriyle düşmana karşı kahramanca direnen Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in millî mücadeleye verdiği büyük gücün anısı, Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi tarafından hazırlanan “Balıkesir’in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Kişi ile Zeybek Gösterisi” ile taçlanacak. Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü olan 6 Eylül’de Atatürk Anıtı’nda, 7’den 70’e 100 kent gönüllüsü yiğitliği ve mertliği sembolize eden Zeybek oyunu oynayacak. Bu kapsamda gönüllü eğitmenler tarafından verilen Harmandalı Zeybeği eğitimleri devam ediyor.

ANNE-KIZ, BABA-OĞUL ZEYBEK OYNAYACAK Konuyla ilgili bilgi veren Balıkesir Kent Konseyi Genel Koordinatörü ve gönüllü eğitmen Nursel Süzaner Kılıç, “Efeler, Milli Mücadele döneminde işgal güçlerine karşı savaşarak vatan savunmasında etkili olmuşlardır. Bu nedenle Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir’in kurtuluşunun 100’üncü yılına özel Zeybek oynamaya sen de var mısın dedik ve 7’den 70’e tüm halkımızı davet ettik. Hızlı bir şekilde antrenmanlarımız devam ediyor. Anne-kız, baba-oğul hep birlikte Balıkesir Kent Konseyi Binasının önünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 Eylül’de hep birlikte Zeybek oynayarak Kuvayı Milliye Şehri’nden tüm Türkiye’ye tek nefes olarak sesleneceğiz” dedi.