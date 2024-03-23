TOFAŞ'ın rakibi Daçka

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 24. haftasında sahasında Darüşşafaka Lassa’yı konuk edecek. Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında TOFAŞ, evinde Darüşşafaka Lassa’yı ağırlıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde adını çeyrek finale yazdıran; ligde ise son 3 maçını kaybeden Bursa ekibi, play-off hedefi için taraftarı önünde oynayacağı maçı kazanmayı hedefliyor. Ligde 9 galibiyet-14 mağlubiyet ile 12. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, rakibiyle İstanbul’da oynadığı ilk yarıdaki maçı 76-82 kazanmıştı. Geride kalan 23 haftada 11 galibiyet-12 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alan Darüşşafaka Lassa ise ligde son olarak Reeder Samsunspor’u 108-78 mağlup etmişti.

Yarın TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 24. hafta mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Fatih Güler hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından ligde sıradaki maçını 29 Mart Cuma günü Bursaspor İnfo Yatırım ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.