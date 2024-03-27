Son Dakika

Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3 İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

SPOR 27.03.2024, 09:28
Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası, NEVNAR Spor Tesislerinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 3’ncüsü düzenlenen turnuvaya4 ayrı grupta 20 takım katılıyor. Grup müsabakaları 29 Mart Cuma günü sona erecek olan turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final maçları Nisan ayında oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları, 23 Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verilecek.

Turnuvada gruplar ve bu gruplarda mücadele edecek olan takımlar şu şekilde;

A GRUBU

Çardak İlkokulu

Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu

Mustafa Çalışkan İlkokulu

Boğaz İlkokulu

Nevşehir Atatürk İlkokulu

B GRUBU

20 Temmuz İlkokulu

19 Mayıs İlkokulu

Mehmet Gülen İlkokulu

Kaymaklı İlkokulu

Rauf Nail Akman İlkokulu

C GRUBU

100. Yıl Cumhuriyet İlokulu

75. Yıl İlkokulu

Özel Altın Yıldız Koleji

Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu

Ersular İlkokulu

100. Yıl Cumhuriyet İlokulu

75. Yıl İlkokulu

Özel Altın Yıldız Koleji

Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu

Ersular İlkokulu

D GRUBU

İncekaralar İlkokulu

30 Ağustos İlkokulu

100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu

Göre Şehit Emre Fıstıkeken İlkokulu

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu

İncekaralar İlkokulu

30 Ağustos İlkokulu

100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu

Göre Şehit Emre Fıstıkeken İlkokulu

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13