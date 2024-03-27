Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3 İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.
Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası, NEVNAR Spor Tesislerinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 3’ncüsü düzenlenen turnuvaya4 ayrı grupta 20 takım katılıyor. Grup müsabakaları 29 Mart Cuma günü sona erecek olan turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final maçları Nisan ayında oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları, 23 Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verilecek.
Turnuvada gruplar ve bu gruplarda mücadele edecek olan takımlar şu şekilde;
A GRUBU
Çardak İlkokulu
Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu
Mustafa Çalışkan İlkokulu
Boğaz İlkokulu
Nevşehir Atatürk İlkokulu
B GRUBU
20 Temmuz İlkokulu
19 Mayıs İlkokulu
Mehmet Gülen İlkokulu
Kaymaklı İlkokulu
Rauf Nail Akman İlkokulu
C GRUBU
100. Yıl Cumhuriyet İlokulu
75. Yıl İlkokulu
Özel Altın Yıldız Koleji
Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu
Ersular İlkokulu
100. Yıl Cumhuriyet İlokulu
75. Yıl İlkokulu
Özel Altın Yıldız Koleji
Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu
Ersular İlkokulu
D GRUBU
İncekaralar İlkokulu
30 Ağustos İlkokulu
100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu
Göre Şehit Emre Fıstıkeken İlkokulu
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
İncekaralar İlkokulu
30 Ağustos İlkokulu
100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu
Göre Şehit Emre Fıstıkeken İlkokulu
Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13