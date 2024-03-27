Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası 23 Nisan Futbol Turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası, NEVNAR Spor Tesislerinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 3’ncüsü düzenlenen turnuvaya4 ayrı grupta 20 takım katılıyor. Grup müsabakaları 29 Mart Cuma günü sona erecek olan turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final maçları Nisan ayında oynanacak. Yarı final ve final müsabakalarının ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları, 23 Ulusal Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda verilecek.

Turnuvada gruplar ve bu gruplarda mücadele edecek olan takımlar şu şekilde;

A GRUBU

Çardak İlkokulu

Nevşehir Cumhuriyet İlkokulu

Mustafa Çalışkan İlkokulu

Boğaz İlkokulu

Nevşehir Atatürk İlkokulu

B GRUBU

20 Temmuz İlkokulu

19 Mayıs İlkokulu

Mehmet Gülen İlkokulu

Kaymaklı İlkokulu

Rauf Nail Akman İlkokulu

C GRUBU

100. Yıl Cumhuriyet İlokulu

75. Yıl İlkokulu

Özel Altın Yıldız Koleji

Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu

Ersular İlkokulu

100. Yıl Cumhuriyet İlokulu

75. Yıl İlkokulu

Özel Altın Yıldız Koleji

Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu

Ersular İlkokulu

D GRUBU

İncekaralar İlkokulu

30 Ağustos İlkokulu

100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu

Göre Şehit Emre Fıstıkeken İlkokulu

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu

İncekaralar İlkokulu

30 Ağustos İlkokulu

100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu

Göre Şehit Emre Fıstıkeken İlkokulu

Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu