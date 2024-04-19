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Latmos Ultra Maratonu tamamlandı

Muğla'da 5

SPOR 19.04.2024, 09:17
Latmos Ultra Maratonu tamamlandı

Muğla'da 5.Uluslararası Latmos Ultra Maratonu TamamlandıMUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 5.Uluslararası Latmos Ultra Maratonu etkinlikleri kapsamında 8 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcuyu tarihi Latmos’da ağırladı.
5. Uluslararası Latmos Ultra Maratonu 12-13 Nisan 2024 tarihlerinde 10, 17, 26, 45 kilometre olmak üzere 4 farklı parkurda 400 katılımcı ile gerçekleşti. Latmos Ultra Maratonu’nda Milas Bafa Gölü’nün kıyısından Latmos Dağı’na yeni keşiflerle dolu bir parkur ile yerli ve yabancı sporcular Muğla’da buluştu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 5.Uluslararası Latmos Ultra Maratonu’nda dereceye giren sporcular ve klasmanları;

10 KM ERKEK GENEL KLASMAN 1-MEHMET AYDINGÖR
2-HAMZA TATLI
3-SELAHATTİN ERDEM İNCE

10 KM KADIN GENEL KLASMAN 1-İZGİ AKKEÇELİ
2-SEVİL YAVUZ KILIÇ
3-ELVAN SVEENEY

17 KM ERKEK GENEL KLASMAN 1-AYKUT KIRSAY
2-STANISLAV IGOSHIN
3-ÖNER KARAMERSİN

17 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-FEYYAZ DÖNER
2-MURAT TANINMIŞ
3-AYKUT İŞÇİ

17 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-ALİ SARIMAN
2-SERKAN KOÇ
3-İLHAN YILMAZ

17 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-YILMAZ KARABULUT
2-HÜSEYİN GÜNAÇTI
3-BAHADIR DEMİRCİ

17 KM KADIN GENEL KLASMAN 1 YUSRA NAZ BALAMUT
2-FEVZİYE DUYGU AKSOY
3-OLGA STEPANISHINA

17 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-AYSUN YAVUZCAN
2-İREM DUMAN
3-GÜLSÜN ADIGÜZEL

17 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-BURÇİN YAVUZ
2-MILA PSHENICHNIKOVA
3-SİBEL KARAKAYA

17 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-GÜLSEN OGMEN
2-TÜLİN SEN
3-ÖZNUR YOLCU

26 KM ERKEK GENEL KLASMAN 1-MUSTAFA ARAÇ
2-RAMİS NURALİEV
3-METİN ÇAKTO

26 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-ENES HALİT YILMAZ
2-ALİ SERDAR SEZGİN
3-HALİL BAĞIRGAN

26 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-ONUR ULAŞ EROĞLU
2-ÇAĞRI ATİLLA
3-ERGÜN ELİBAŞ

26 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-MUSTAFA PEHLİVAN
2-MUSTAFA KIZILTAŞ
3-MAHMUT RIFAT RODOSLU

26 KM KADIN GENEL KLASMAN 1-FATMA TAŞ
2-GİZEM CİVAN UZTEK
3-GÖNÜL TEZEL

26 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-TOLUNAY CEMRE DURMUŞ
2-JULIANA MORETTİ
3-MARIAM ELHADİ MOHAMMED HAGHEGH

26 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-ARZU BELTEKİN
2-ESRA KIRGÖZ
3-BAŞAK ERDAL 26 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-AYSUN DEMİRCİ
2-ZEYNEP GÜL AKTAŞ

45 KM ERKEK GENEL KLASMAN 1-NAVIL SHAIMUKHAMETOV
2-MAKSİM KRYLOV
3-UMUT ERDAL 45 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-MUSTAFA DAĞDELEN
2-ALİ ÖZKAN
3-MEHMET ARI 45 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-FEDAİ MUTLU
2-HİKMET KARAKAYA
3-GÖKSEL ÇELİK 45 KM 50 YAŞ ÜSTÜ 1-CEVDET ALYILMAZ
2-MEHMET BURAK BABAÇ
3-HABİP ALBAYRAK

45 KM KADIN GENEL KLASMAN 1-EUGENIE ROOKE
2-GÜLŞAH MIYASAOĞLU TÜLEK
3-ELİF ATEŞ 45 KM 40 YAŞ ALTI KLASMAN 1-DERYA KARATEKE
2-RUKİYE AKMAN
3- NEFİSE DEMİRBAŞ 45 KM 40-49 YAŞ ARASI 1-TUĞBA GÜNGÖR GÜNDOĞAN
2-NURŞEN AKYAZI

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