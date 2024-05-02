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Başkan Altay: "Konya’yı Türkiye’nin en akıllı şehirlerinden birisi yapacağız"

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde AUS Türkiye tarafından düzenlenen 4 Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde “Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri” başlığında “Erişilebilir Konya” çalışmalarıyla “Belediyecilik Ödülü”ne layık görüldü

GÜNDEM 02.05.2024, 13:04
Başkan Altay: "Konya’yı Türkiye’nin en akıllı şehirlerinden birisi yapacağız"

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde AUS Türkiye tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde “Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri” başlığında “Erişilebilir Konya” çalışmalarıyla “Belediyecilik Ödülü”ne layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun elinden aldı

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’nde “Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri” başlığında “Erişilebilir Konya” çalışmalarıyla “Belediyecilik Ödülü”nü kazandı.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi’ne; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı ve AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek, Yeşil Kalkınma ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Birinci Müsteşarı Virve Vimpari, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile belediye başkanları katıldı.

BAŞKAN ALTAY ÖDÜLÜ BAKAN URALOĞLU’NDAN ALDI

Konya Büyükşehir Belediyesi, zirve kapsamında “Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri” başlığında “Erişilebilir Konya” çalışmalarıyla “Belediyecilik Ödülü”ne layık görüldü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun elinden aldı.

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda öncü ve önder olmaya çalıştıklarını belirterek, verilen ödül dolayısıyla büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

“EN ÖNEMLİ ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ KONYA’NIN AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINDA ÖNE ÇIKMASI”

Özellikle akıllı şehir uygulamalarında bugüne kadar çok önemli işler yaptıklarına dikkati çeken Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bundan sonra da özellikle 2030 yılına kadar çok önemli çalışmalar yapacağız. Geçtiğimiz Mart ayında Akıllı Şehir Stratejimizi açıklamıştık. 2030 yılına kadar 142 projeyle Konya’yı Türkiye’nin en akıllı şehirlerinden birisi haline getireceğiz. Bugün de AUS Zirvesi’nde sayın bakanımızın elinden akıllı şehirlerle ilgili bir ödül aldık. Hem Konya Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım uygulamalarının erişilebilirliğinin artırılmasıyla ilgili çalışmalarımız hem de bakanlıkla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm Türkiye’de takdir topluyor. Bir taraftan kendi geliştirdiğimiz teknolojileri vatandaşımızın lehine ve yaşamını kolaylaştırıcı bir şekilde kullanırken bir taraftan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte akıllı şehirler uygulamalarında pilot şehir olarak öne çıkıyoruz. Bundan sonra da en önemli önceliklerimizden biri Konya’nın akıllı şehir uygulamalarında öne çıkması. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza Konya’ya verdiği değerden dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

Konya Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında yenilikçi çözümler içeren fikirlerin desteklenerek bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve farkındalığa katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya Erişilebilir Konya başlığında gerçekleştirdiği şu çalışmalarla başvurdu: “ATUS, Hat Anons Sistemi, Akıllı Durak Ekranı, Engelsiz Konya Mobil Uygulaması, Engelsiz Kiosk, KONYAKART Kiosk, Durak QR Kod Uygulaması, engelli şarj istasyonları, bisiklet yolları ve paylaşım sistemi, Skuterlar, Refakatçi KONYAKART, Burası Konya gibi uygulamalar, Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde geliştirilen TRKart ve TROTA uygulamalarında pilot il olmamız sebebiyle ulaşımın erişilebilir kılınması adına yapılan tüm çalışmaların yer aldığı vizyon çalışmalar.”

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